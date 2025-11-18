Екатеринбуржец, обматеривший ребенка в шапке с буквой Z, стал фигурантом нового дела

Екатеринбуржцу, получившему срок за оскорбление ребенка в шапке с буквой Z, грозит новый срок. Об этом 66.RU сообщили в пресс-службе Центрального окружного военного суда.

Александра Неустроева, которого в июне прошлого года приговорили к трем годам колонии за оскорбление сына участника СВО, теперь будут судить за оправдание и пропаганду терроризма. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Находясь в колонии, в присутствии других осужденных он дал положительную оценку терактам в отношении Владлена Татарского и Дарьи Дугиной», — уточнили в суде.

В августе этого года Росфинмониторинг внес Неустроева в список террористов и экстремистов. Изначально его судили за мелкое хулиганство.

Мужчина попал в скандальную историю 21 апреля 2023 года, когда без какой-либо понятной причины пристал к 11-летнему ребенку за то, что он носит шапку с изображением буквы Z — одним из символов спецоперации на Украине. Мальчик испугался и расплакался. Инцидент, произошедший на улице Волгоградской в Екатеринбурге, попал в поле зрения камеры домофона. Запись впоследствии утекла в интернет. На видео Неустроев оскорбил ребенка матом, назвал его «идиотом» и «придурком».

