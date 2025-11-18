На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Екатеринбуржец, обматеривший ребенка в шапке с буквой Z, стал фигурантом нового дела

Осужденному за оскорбление сына участника СВО россиянину грозит новый срок
true
true
true
close
Кадр из видео/YouTube-канал «РИА Новый День»

Екатеринбуржцу, получившему срок за оскорбление ребенка в шапке с буквой Z, грозит новый срок. Об этом 66.RU сообщили в пресс-службе Центрального окружного военного суда.

Александра Неустроева, которого в июне прошлого года приговорили к трем годам колонии за оскорбление сына участника СВО, теперь будут судить за оправдание и пропаганду терроризма. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Находясь в колонии, в присутствии других осужденных он дал положительную оценку терактам в отношении Владлена Татарского и Дарьи Дугиной», — уточнили в суде.

В августе этого года Росфинмониторинг внес Неустроева в список террористов и экстремистов. Изначально его судили за мелкое хулиганство.

Мужчина попал в скандальную историю 21 апреля 2023 года, когда без какой-либо понятной причины пристал к 11-летнему ребенку за то, что он носит шапку с изображением буквы Z — одним из символов спецоперации на Украине. Мальчик испугался и расплакался. Инцидент, произошедший на улице Волгоградской в Екатеринбурге, попал в поле зрения камеры домофона. Запись впоследствии утекла в интернет. На видео Неустроев оскорбил ребенка матом, назвал его «идиотом» и «придурком».

Ранее изобретатель из Курска Виталий Ревин попал под суд за подаренный «Азову» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) прожектор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами