Началось заседание суда по делу об убийстве матерью 6-летнего мальчика

360.ru: в Балашихе суд избирает меру пресечения, обвиняемой в убийстве сына
true
true
true

В Балашихе Московской области суд избирает меру пресечения женщине, обвиняемой в убийстве 6-летнего сына. Об этом пишет Telegram-канал 360.ru.

«Сегодня в закрытом судебном заседании решается вопрос об избрании меры пресечения для подсудимой», — сказано в посте.

По данным СМИ, у матери, которую обвиняют в обезглавливании ребенка, была диагностирована шизофрения.

Согласно информации Следственного комитета России, фигурантка состояла на учете у специалиста. Из-за заболевания, по информации СК, ее должны были лишить родительских прав, но местные надзорные органы этого не сделали и даже не ограничили контакты матери с несовершеннолетним.

Голову шестилетнего ребенка обнаружили в московском водоеме два дня назад. Позже самого обезглавленного мальчика нашли на балконе квартиры, в которой он проживал с матерью.

Известно, что женщина наблюдалась у специалиста, который прописывал ей препараты для сдерживания приступов. Однако, по данным SHOT, пациентка смешивала их с наркотиками. После этого она якобы проявляла агрессию к ребенку.

Ранее появилось видео из квартиры в Балашихе, где нашли обезглавленного мальчика.

