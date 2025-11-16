Появилось видео из квартиры в Балашихе, где нашли тело расчлененного мальчика

СК опубликовал видео из квартиры в Балашихе, где нашли тело ребенка

Управление СК по Подмосковью опубликовало видео из квартиры в Балашихе, где нашли тело ребенка.

На кадрах видно, как криминалисты работают в комнатах и изымают вещественные доказательства.

16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили рюкзак с головой шестилетнего ребенка. На шее мальчика были следы удушения. Вскоре его тело без отпиленной лобзиком головы нашли в сумке на балконе квартиры в Балашихе.

По предварительной информации, мать ребенка пыталась скрыть случившееся и отвезла голову ребенка на столичный пруд. От других останков они с сожителем тоже планировали избавиться. В расправе над мальчиком подозревают его отчима. Мать и ее сожителя задержали.

СМИ узнали, что 31-летняя женщина переехала из Пензенской области, чтобы учиться в университете в Москве. Спустя два года бросила учебу и начала работать курьером, а потом продавцом в супермаркетах. Из последнего ее уволили за «регулярный перегар». Женщина часто брала микрозаймы и задолжала около 100 тыс. руб.

Ранее сообщалось о психических проблемах и галлюцинациях у матери расчлененного ребенка.