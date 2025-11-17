Задержанная за обезглавливание сына мать могла смешивать препараты с наркотиками

Задержанная за обезглавливание сына жительница Балашихи принимала таблетки для профилактики маниакального состояния. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, женщине выписали необходимые препараты, которые помогали сдерживать приступы шизофрении и лечить депрессию. Однако назначенные врачами средства она смешивала с запрещенными веществами.

«Комбо из таблеток и веществ приводило к неконтролируемой агрессии», – говорится в публикации.

Известно, что соседи нередко слышали крики матери и то, как она срывается на детях. У самих мальчика и девочки, по словам местных жителей, они нередко замечали синяки и шрамы.

Соседи добавили, что сотрудники ПДН якобы никогда не наведывались в квартиру, чтобы проверить условия, в которых жили несовершеннолетние.

О заболевании женщины стало известно после новостей о ее сыне, голову которого обнаружили в Гольяновском пруду. Предполагалось, что ее возлюбленный расправился с пасынком, а мать – выбросила голову в водоем.

Однако выяснилось, что женщина могла придумать партнера, чтобы снять с себя подозрения. Из-за заболевания ее могут отправить на принудительное лечение.

