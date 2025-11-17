На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Задержанная за обезглавливание сына мать могла смешивать препараты с наркотиками

SHOT: обезглавившая сына мать смешивала лекарства с наркотиками
true
true
true
close
Телеграм-канал «Baza»

Задержанная за обезглавливание сына жительница Балашихи принимала таблетки для профилактики маниакального состояния. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, женщине выписали необходимые препараты, которые помогали сдерживать приступы шизофрении и лечить депрессию. Однако назначенные врачами средства она смешивала с запрещенными веществами.

«Комбо из таблеток и веществ приводило к неконтролируемой агрессии», – говорится в публикации.

Известно, что соседи нередко слышали крики матери и то, как она срывается на детях. У самих мальчика и девочки, по словам местных жителей, они нередко замечали синяки и шрамы.

Соседи добавили, что сотрудники ПДН якобы никогда не наведывались в квартиру, чтобы проверить условия, в которых жили несовершеннолетние.

О заболевании женщины стало известно после новостей о ее сыне, голову которого обнаружили в Гольяновском пруду. Предполагалось, что ее возлюбленный расправился с пасынком, а мать – выбросила голову в водоем.

Однако выяснилось, что женщина могла придумать партнера, чтобы снять с себя подозрения. Из-за заболевания ее могут отправить на принудительное лечение.

Ранее появилось видео из квартиры в Балашихе, где нашли обезглавленного мальчика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами