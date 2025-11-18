В Подмосковье возбудили дело о халатности после обезглавливания ребенка

В Балашихе возбудили дело о халатности после обезглавливания ребенка

В Балашихе в отношении ответственных органов возбудили уголовное дело после инцидента с обезглавливанием ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ региона.

Фигурантами дела по статье о халатности стали представители окружного управления социального развития. По данным СМИ, у матери, которую обвиняют в обезглавливании маленького сына, была диагностирована шизофрения.

По данным СК, фигурантка состояла на учете у специалиста. Из-за заболевания, по информации СК, ее должны были лишить родительских прав, но местные надзорные органы этого не сделали и даже не ограничили контакты матери с несовершеннолетним.

Голову шестилетнего ребенка обнаружили в московском водоеме два дня назад. Позже самого обезглавленного мальчика нашли на балконе квартиры, в которой он проживал с матерью.

Известно, что женщина наблюдалась у специалиста, который прописывал ей препараты для сдерживания приступов. Однако, по данным SHOT, пациентка смешивала их с наркотиками. После этого она якобы проявляла агрессию к ребенку.

Ранее в Балашихе матери, подозреваемой в обезглавливании сына, предъявили обвинения.