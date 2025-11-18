В Балашихе матери, подозреваемой в обезглавливании сына, предъявили обвинения

Жительнице Подмомковья, которую подозревали в обезглавливании ребенка, предъявили обвинения. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следователей, ей предъявили обвинения в убийстве шестилетнего ребенка. Следствие будет просить суд об аресте фигурантки разбирательств.

«На допросе в качестве обвиняемой женщина подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем», – сообщается в публикации.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Женщина попала в поле зрения правоохранительных органов после того, как в пруду обнаружили голову ее ребенка, а в квартире нашли его тело. Женщина выдумала своего возлюбленного, который якобы жестоко расправился с пасынком. По версии следствия, она сама расчленила сына-инвалида.

У фигурантки диагностирована шизофрения. По данным Shot, она принимала прописанные таблетки, но смешивала их с запрещенными веществами, что провоцировало агрессию, которую женщина выплескивала на детей.

Ранее задержанная за обезглавливание сына женщина на допросе переживала о своих кошках.