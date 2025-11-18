На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказала, какую роль играют бабушки и дедушки в жизни детей

Психолог Смолярчук: бабушки и дедушки дают внукам ощущение безусловной любви
true
true
true
close
NDAB Creativity/Shutterstock/FOTODOM

Бабушки и дедушки поддерживают своих внуков и дают им ощущение любви без каких-либо условий. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

Эксперт назвала старшее поколение опорными людьми, которые должны показать детям, что в этом мире их кто-то любит и ждет всегда, несмотря ни на что. Она добавила, что родители, в свою очередь, учат ребенка «выживать» и осознавать последствия всех своих поступков.

«На модели шоколадки родители показывают, что шоколадка — это лакомство, которое доставило тебе химическое удовольствие. Это разовое краткосрочное удовольствие, нечастое», — рассказала Смолярчук.

По словам психолога, нужно наглядно показывать детям людей, которые совершают действия, приносящие им краткосрочное наслаждение. На таком примере родители смогут объяснить, что жизнь человека, который каждый день «живет в празднике», коротка. При этом важно донести до ребенка эту мысль на понятном ему языке, напомнила специалист.

Психолог, кандидат психологических наук, автор календаря «Бальзам для души» с поддерживающими фразами на каждый день издательства «Комсомольская правда» и многодетная мама Лариса Суркова до этого объяснила, что привычка родителей запрещать ребенку делать что-либо самому и постоянная критика мешают ему развивать самостоятельность.

Ранее россиянам посоветовали позволять себе «подурачиться».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами