Россиянам дали совет позволять себе «подурачиться»

Психолог Куликова-Цай: умение посмеяться над собой сохраняет здоровую психику
Depositphotos

Умение посмеяться над самим собой и оставаться смешным человеком позволяет воспринимать проблемы как возможности. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Юлия Куликова-Цай.

По словам эксперта, способность дать себе возможность «подурачиться» и «покуражиться» показывает уровень внутреннего позволения человека.

«Это хороший посыл, потому что возможность позволить себе быть каким-то смешным и несуразным и возможность вообще посмеяться над собой — это и есть мотив к тому, что ты любишь жизнь, что ты смотришь на какие-то ситуации жизненные не как на рутину и уничтожающую тебя реальность, а как на что-то действительно дающее возможность», — объяснила Куликова-Цай.

Психолог добавила, что в первую очередь важно заботиться о самом себе. Она отметила, что умение позволять себе иногда быть «дурным» и вести себя как ребенок поможет психике оставаться более расслабленной и здоровой.

Женский психолог, эксперт по возрастной психологии, кинезиолог, автор интегративного метода работы с системой человека Мария Роднова до этого рассказала «Газете.Ru», что кинезиология может помочь женщинам старше 40 лет побороть стресс.

Ранее врач рассказала, какими продуктами можно заедать стресс.

