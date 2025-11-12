Россиянам дали совет позволять себе «подурачиться»

Умение посмеяться над самим собой и оставаться смешным человеком позволяет воспринимать проблемы как возможности. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Юлия Куликова-Цай.

По словам эксперта, способность дать себе возможность «подурачиться» и «покуражиться» показывает уровень внутреннего позволения человека.

«Это хороший посыл, потому что возможность позволить себе быть каким-то смешным и несуразным и возможность вообще посмеяться над собой — это и есть мотив к тому, что ты любишь жизнь, что ты смотришь на какие-то ситуации жизненные не как на рутину и уничтожающую тебя реальность, а как на что-то действительно дающее возможность», — объяснила Куликова-Цай.

Психолог добавила, что в первую очередь важно заботиться о самом себе. Она отметила, что умение позволять себе иногда быть «дурным» и вести себя как ребенок поможет психике оставаться более расслабленной и здоровой.

