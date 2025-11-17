На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы ошибки родителей, которые мешают ребенку стать самостоятельным

Психолог Суркова призвала родителей позволить ребенку делать что-то самостоятельно
true
true
true
close
Shutterstock

Привычка родителей запрещать ребенку делать что-либо самому и постоянная критика мешают ему развивать самостоятельность. Об этом в беседе с kp.ru рассказала психолог, кандидат психологических наук, автор календаря «Бальзам для души» с поддерживающими фразами на каждый день издательства «Комсомольская правда» и многодетная мама Лариса Суркова.

«Самостоятельность начинается с раннего возраста, когда ребенок желает, стремится, предпринимает попытки сделать что-то самому. Без участия взрослого», — объяснила эксперт.

По ее словам, нужно давать ребенку делать что-либо самостоятельно. Психолог напомнила, что при этом родителям важно быть рядом и поддерживать своего малыша. Например, если он тянется за игрушкой, рекомендуется не мешать ему и говорить ему: «Ты сможешь!». Со временем у ребенка появится внутреннее «умею», а потом «хочу и буду», отметила Суркова.

Некоторые родители мешают детям учиться самостоятельности ребенку своими неочевидными действиями.

«Например, папа повез семью в парк погулять, а он оказался закрыт. И мама начинает пилить: почему не посмотрел в интернете перед поездкой? У ребенка может отложиться: за инициативу можно сильно огрести. Совсем другой эффект был бы, придумай родители спокойно другой вариант отдыха», — привела пример специалист.

Она объяснила, что дети многому учатся на примере взрослых, поэтому важно показывать им, как совершать те или иные действия. По словам эксперта, важно показывать ребенку даже такие мелочи, как выбор того, что приготовить на ужин.

Помимо этого, многие родители отказываются от помощи ребенка, аргументируя это тем, что сами справятся лучше и быстрее. Однако детям важно, чтобы взрослые просили у них помощь в тех делах, которые они могут сделать, отметила психолог. Она добавила, что также важно привлекать ребенка к обсуждению семейных планов.

Не менее важно научиться не критиковать ребенка за бытовые действия, такие как мытье посуды или уборка. По словам специалиста, привычка ругать ребенка и переделывать за ним лишь отобьет у него желание что-либо делать.

«Один из главных промахов пап и мам в том, что хотят очень раннего взросления своих детей. Не дают им побыть маленькими, не дают им развиваться по возрасту, начинают рано готовить к школе, возлагать большое количество обязанностей. А так самостоятельность не развивается», — добавила психолог.

Специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина до этого объяснила, что родителям, которые заметили признаки школьной перегрузки у ребенка, важно поговорить с ним и обсудить ощущения и переживания.

Ранее родителям посоветовали необычный способ развития навыков речи и общения у детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами