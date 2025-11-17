Названы ошибки родителей, которые мешают ребенку стать самостоятельным

Привычка родителей запрещать ребенку делать что-либо самому и постоянная критика мешают ему развивать самостоятельность. Об этом в беседе с kp.ru рассказала психолог, кандидат психологических наук, автор календаря «Бальзам для души» с поддерживающими фразами на каждый день издательства «Комсомольская правда» и многодетная мама Лариса Суркова.

«Самостоятельность начинается с раннего возраста, когда ребенок желает, стремится, предпринимает попытки сделать что-то самому. Без участия взрослого», — объяснила эксперт.

По ее словам, нужно давать ребенку делать что-либо самостоятельно. Психолог напомнила, что при этом родителям важно быть рядом и поддерживать своего малыша. Например, если он тянется за игрушкой, рекомендуется не мешать ему и говорить ему: «Ты сможешь!». Со временем у ребенка появится внутреннее «умею», а потом «хочу и буду», отметила Суркова.

Некоторые родители мешают детям учиться самостоятельности ребенку своими неочевидными действиями.

«Например, папа повез семью в парк погулять, а он оказался закрыт. И мама начинает пилить: почему не посмотрел в интернете перед поездкой? У ребенка может отложиться: за инициативу можно сильно огрести. Совсем другой эффект был бы, придумай родители спокойно другой вариант отдыха», — привела пример специалист.

Она объяснила, что дети многому учатся на примере взрослых, поэтому важно показывать им, как совершать те или иные действия. По словам эксперта, важно показывать ребенку даже такие мелочи, как выбор того, что приготовить на ужин.

Помимо этого, многие родители отказываются от помощи ребенка, аргументируя это тем, что сами справятся лучше и быстрее. Однако детям важно, чтобы взрослые просили у них помощь в тех делах, которые они могут сделать, отметила психолог. Она добавила, что также важно привлекать ребенка к обсуждению семейных планов.

Не менее важно научиться не критиковать ребенка за бытовые действия, такие как мытье посуды или уборка. По словам специалиста, привычка ругать ребенка и переделывать за ним лишь отобьет у него желание что-либо делать.

«Один из главных промахов пап и мам в том, что хотят очень раннего взросления своих детей. Не дают им побыть маленькими, не дают им развиваться по возрасту, начинают рано готовить к школе, возлагать большое количество обязанностей. А так самостоятельность не развивается», — добавила психолог.

