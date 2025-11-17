Мать, арестованную за обезглавливание сына, могут отправить на принудительное лечение

SHOT: арестованную за обезглавливание сына мать могут отправить на лечение

Женщине, которую подозревают в обезглавливании ребенка, предстоит психиатрическая экспертиза. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, у матери мальчика диагностирована параноидальная шизофрения. Она состояла на учете у специалиста, помощь которого ей требовалась постоянно.

«Ее родственники и соседи часто вызывали скорую помощь из-за ее неадекватного поведения», – говорится в публикации.

В случае, если во время экспертизы диагноз подтвердится, это позволит ей избежать срока.

Отмечается также, что у фигурантки не было сожителя, который якобы расправился с мальчиком – нового возлюбленного женщина якобы выдумала, пытаясь отвести от себя подозрения.

У женщины также есть старшая дочь, которая после развода родителей переехала к отцу.

Саму женщину задержали после того, как в Гольяновском пруду обнаружили голову ребенка. Сначала сообщалось о том, что с несовершеннолетним расправился отчим, а его сожительница выкинула голову в пруд.

Однако позже бабушка ребенка рассказала, что не знала о наличии нового партнера у дочери. Предполагается, что за расправой стоит мать мальчика.

Ранее мать найденного в Гольяновском пруду ребенка созналась в преступлении.