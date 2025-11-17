На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мать, арестованную за обезглавливание сына, могут отправить на принудительное лечение

SHOT: арестованную за обезглавливание сына мать могут отправить на лечение
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

Женщине, которую подозревают в обезглавливании ребенка, предстоит психиатрическая экспертиза. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, у матери мальчика диагностирована параноидальная шизофрения. Она состояла на учете у специалиста, помощь которого ей требовалась постоянно.

«Ее родственники и соседи часто вызывали скорую помощь из-за ее неадекватного поведения», – говорится в публикации.

В случае, если во время экспертизы диагноз подтвердится, это позволит ей избежать срока.

Отмечается также, что у фигурантки не было сожителя, который якобы расправился с мальчиком – нового возлюбленного женщина якобы выдумала, пытаясь отвести от себя подозрения.

У женщины также есть старшая дочь, которая после развода родителей переехала к отцу.

Саму женщину задержали после того, как в Гольяновском пруду обнаружили голову ребенка. Сначала сообщалось о том, что с несовершеннолетним расправился отчим, а его сожительница выкинула голову в пруд.

Однако позже бабушка ребенка рассказала, что не знала о наличии нового партнера у дочери. Предполагается, что за расправой стоит мать мальчика.

Ранее мать найденного в Гольяновском пруду ребенка созналась в преступлении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами