Арестованная за обезглавливание сына женщина на допросе переживала о своих кошках

Baza: мать обезглавленного мальчика при аресте думала о своих кошках

Мать ребенка, которого обезглавили в Балашихе, не любила своих детей. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, у женщины двое детей. Старшая девочка плохо относилась к матери, так как та часто ее наказывала «за все, что только можно».

Младший, голову которого обнаружили в водоеме, родился с гидроцефалией. По словам бабушки, в шесть лет он справлял нужду в памперсы.

Помимо детей, у женщины дома жили четыре кошки.

«Даже во время задержания она беспокоилась не за детей, а как ее четверо питомцев будут жить без нее», – говорится в публикации.

Отмечается, что она ведет себя неадекватно.

Голову мальчика обнаружили в Гольяновском пруду накануне. Предполагалось, что туда ее бросила мать. С ребенком якобы расправился отчим.

О произошедшем в полицию сообщила бабушка. Она также утверждала, что не знала о существовании у дочери партнера, так как они об этом не говорили. Не исключается, что задержанная мать мальчика могла придумать отчима, чтобы запутать следствие.

Ранее бабушка обезглавленного мальчика раскрыла новую версию произошедшего.