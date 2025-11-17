На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Арестованная за обезглавливание сына женщина на допросе переживала о своих кошках

Baza: мать обезглавленного мальчика при аресте думала о своих кошках
true
true
true

Мать ребенка, которого обезглавили в Балашихе, не любила своих детей. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, у женщины двое детей. Старшая девочка плохо относилась к матери, так как та часто ее наказывала «за все, что только можно».

Младший, голову которого обнаружили в водоеме, родился с гидроцефалией. По словам бабушки, в шесть лет он справлял нужду в памперсы.

Помимо детей, у женщины дома жили четыре кошки.

«Даже во время задержания она беспокоилась не за детей, а как ее четверо питомцев будут жить без нее», – говорится в публикации.

Отмечается, что она ведет себя неадекватно.

Голову мальчика обнаружили в Гольяновском пруду накануне. Предполагалось, что туда ее бросила мать. С ребенком якобы расправился отчим.

О произошедшем в полицию сообщила бабушка. Она также утверждала, что не знала о существовании у дочери партнера, так как они об этом не говорили. Не исключается, что задержанная мать мальчика могла придумать отчима, чтобы запутать следствие.

Ранее бабушка обезглавленного мальчика раскрыла новую версию произошедшего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами