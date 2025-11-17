Арестованная за обезглавливание сына женщина на допросе переживала о своих кошках

Мать ребенка, которого обезглавили в Балашихе, не любила своих детей. Об этом сообщает Baza.
По данным Telegram-канала, у женщины двое детей. Старшая девочка плохо относилась к матери, так как та часто ее наказывала «за все, что только можно».
Младший, голову которого обнаружили в водоеме, родился с гидроцефалией. По словам бабушки, в шесть лет он справлял нужду в памперсы.
Помимо детей, у женщины дома жили четыре кошки.
«Даже во время задержания она беспокоилась не за детей, а как ее четверо питомцев будут жить без нее», – говорится в публикации.
Отмечается, что она ведет себя неадекватно.
Голову мальчика обнаружили в Гольяновском пруду накануне. Предполагалось, что туда ее бросила мать. С ребенком якобы расправился отчим.
О произошедшем в полицию сообщила бабушка. Она также утверждала, что не знала о существовании у дочери партнера, так как они об этом не говорили. Не исключается, что задержанная мать мальчика могла придумать отчима, чтобы запутать следствие.
Ранее бабушка обезглавленного мальчика раскрыла новую версию произошедшего.