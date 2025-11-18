На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Омской области рассказали, когда восстановят газоснабжение после пожара

Хоценко: газоснабжение после ЧП в Омской области восстановят в течение суток
Telegram-канал Прокуратура Омской области

Срок восстановления газоснабжения после возгорания на газопроводе в Омском районе займет до суток. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«По информации специалистов «Газпрома», срок восстановления займет до суток», — сказал он в голосовом сообщении.

Правительство региона продолжает координировать работу по восстановлению и подаче газа, добавил губернатор.

В данный момент пожар локализован. Котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам. Часть промышленных предприятий отключена от газа, рассказал глава региона.

По его данным, авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

В УФСБ РФ по региону заявили, что возгорание газа произошло при проведении ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что утечка газа в поселке Ростовка не угрожает жителям Омского района.

