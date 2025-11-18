В Омской области локализовали пожар после взрыва газопровода

Пожар после взрыва газопровода в Ростовке Омской области локализован

Пожар после взрыва газопровода в районе поселка Ростовка Омской области локализован. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«В данный момент пожар локализован, пострадавших нет», — написал он, отметив, что жителям Омского района и других муниципалитетов области ничего не угрожает.

В данный момент котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам. На котельных сформированы резервные виды топлива. Часть промышленных предприятий отключена от газа, добавил губернатор.

Утром во вторник стало известно, что в Ростовке взорвалась газовая труба. Местные жители рассказали, что взрывная волна затронула жилые кварталы, зарево от пожара было видно на большом расстоянии.

Комментируя ситуацию, Хоценко сообщил, что авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода. В УСФБ по региону заявили, что пожар произошел в результате проведения ремонтных работ.

Ранее под Тулой при взрыве газа частично обрушился жилой дом.