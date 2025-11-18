На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ФСБ назвали причину пожара на газопроводе в Омской области

ФСБ: пожар на газопроводе под Омском произошел в ходе ремонтных работ
Взрыв на газопроводе в поселке Ростовка в Омской области произошел при проведении ремонтных работ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на УФСБ РФ по региону.

«В поселке Ростовка в ходе проведения ремонтных работ на наземном газопроводе произошло возгорание газа», — говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются, добавили в спецслужбе.

В данный момент пожар локализован. Котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам. Часть промышленных предприятий отключена от газа, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко.

Утром во вторник стало известно, что в Ростовке взорвалась газовая труба. Местные жители рассказали, что взрывная волна затронула жилые кварталы, зарево от пожара было видно на большом расстоянии.

Комментируя ситуацию, Хоценко сообщил, что авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

Ранее под Тулой при взрыве газа частично обрушился жилой дом.

