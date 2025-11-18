На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В пригороде Омска произошли утечка из газопровода и взрыв газа

Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крупный взрыв с последующим возгоранием произошел в Омском районе рядом с поселком Ростовка, предварительной причиной ЧП считают утечку газа из газопровода. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

По словам местных жителей, взрывная волна затронула жилые кварталы, а зарево от пожара было видно на значительном расстоянии. Специалисты МЧС, газовой службы и полиции приступили к ликвидации возгорания и установлению всех обстоятельств произошедшего.

«В районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода», — написал Хоценко.

8 ноября в трехэтажном жилом доме в Куркино Тульской области взорвался газ, здание частично обрушилось. Пострадали как минимум четверо человек. Спасатели не обнаружили пострадавших под завалами. Власти пообещали восстановить разрушенный подъезд.

Ранее в школе на юго-востоке Франции произошла эвакуация после утечки газа.

