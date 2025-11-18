Утечка газа под Омском не угрожает жителям близлежащих населенных пунктов 

Хоценко: утечка газа в поселке Ростовка не угрожает жителям Омского района

Жителям Омского района Омской области, где рядом с селом Ростовка произошла утечка газа с последующим возгоранием, ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«Жителям Омского района и других населенных пунктов нашего региона ничего не угрожает», — написал он.

На месте работают специалисты оперативных служб.

Утром во вторник стало известно, что в Ростовке взорвалась газовая труба. Местные жители рассказали, что взрывная волна затронула жилые кварталы, зарево от пожара было видно на большом расстоянии.

Комментируя ситуацию, Хоценко сообщил, что авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

8 ноября в трехэтажном жилом доме в Куркино Тульской области взорвался газ, в результате чего произошло обрушение здания.

Ранее в Красногорске произошел мощный взрыв в квартире многоэтажного дома.