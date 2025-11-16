Подросток на Haval врезался в ограждение переезда и сгорел в Ростовской области

В Ростовской области подросток врезался в ограждение переезда, возник пожар

В Ростовской области несовершеннолетний водитель Haval врезался в ограждение железнодорожного переезда и упал в кювет, автомобиль загорелся. Об этом сообщается в Telegram-канале областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 351-м километре трассы «Волгоград—Каменск-Шахтинский—Луганск».

«По предварительным данным, несовершеннолетний водитель 2009 года рождения, управляя автомобилем Haval F7, выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора», — отмечается в сообщении.

После наезда на автоматический ограждающий барьер автомобиль упал в кювет, опрокинулся и загорелся. Водителю выжить не удалось.

Также стало известно, что в Иркутске автомобиль загорелся на АЗС после заправки. Водитель оказался заблокирован и не смог сразу покинуть машину. Он получил ожоги головы.

