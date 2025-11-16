На видео попало массовое ДТП на платной трассе в Подмосковье

В Подмосковье массовое ДТП с грузовиками на гололедице попало на видео

В Подмосковье на скоростной трассе произошло массовое ДТП с участием двух самосвалов, бетономешалки, такси и нескольких легковых автомобилей. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Из-за заморозков и скользкой дороги на платной трассе в Подмосковье произошло массовое ДТП. Один из грузовиков не успел затормозить и врезался в другой. В аварию также попал автомобиль такси, водитель не успел среагировать», — отмечается в публикации.

Telegram-канал Baza уточняет, что массовое ДТП произошло на платной трассе ЮЛА (Южно-Лыткаринская автодорога) в районе Лыткарино.

На кадрах видно, что самосвал протаранил бетономешалку. Затем еще один самосвал врезался в стоящее аварийное такси и отбросил на стоящий грузовик кроссовер Nissan Murano.

До этого на видео попал конфликт пассажирки и ее отца с водителем такси, который отказался везти маленького ребенка без детского кресла.

Ранее московские гаишники со второй попытки поймали водителя с поддельными правами.