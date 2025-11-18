На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме россиянам объяснили, как получить льготные лекарства

Депутат Леонов: многие россияне имеют право на бесплатные лекарства
close
Depositphotos

В России определенным категориям граждан положены льготные лекарства. Эти меры поддержки предусмотрены на федеральном уровне, но многие регионы вводят свои, дополнительные льготы, отметил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

В числе тех, кто имеет право на бесплатные лекарства и медикаменты, депутат назвал инвалидов I группы, неработающих инвалидов II группы, детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, Героев Советского Союза и РФ, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, а также граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий.

Кроме того, в ряде субъектов предусмотрены свои, региональные меры поддержки для других категорий граждан. Так, например, среди них могут быть пенсионеры, дети из многодетных семей и другие.

«В Москве, например, льготные лекарства могут получить граждане, страдающие онкологическими заболеваниями, мерцательной аритмией либо гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний», — привел пример парламентарий.

Кроме того, на льготное обеспечение лекарствами могут рассчитывать граждане при наличии определенных медицинских показаний. Например, среди них пациенты, страдающие ВИЧ, онкозаболеваниями, сахарным диабетом, туберкулезом.

Чтобы получить лекарства, по словам Леонова, нужно обратиться в клинику по месту жительства. Там пациенту оформляют рецепт, который он затем должен предъявить в аптеке, включенной в программу льготного лекарственного обеспечения.

Напомним, член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина до этого отмечала, что бесплатно могут выдаваться медикаменты для лечения указанной болезни или любые необходимые препараты. Кроме того, медикаменты в отдельных случаях предоставляются со скидкой в 50%, а полный перечень заболеваний содержится в приложении к постановлению правительства РФ от 30 июля 1994 г. №890. Депутат добавила, что в данный момент половина лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов производится в России, а к 2030 году этот показатель должен вырасти до 90%.

