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В Госдуме перечислили получателей бесплатных лекарств

Депутат Стенякина: инвалиды и ветераны могут получить лекарства бесплатно
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Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

На получение бесплатных лекарств от государства могут рассчитывать дети из многодетных семей, инвалиды, ветераны специальной военной операции и герои России и СССР. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Государственной думы по социальной политике Екатерина Стенякина.

«Полный перечень заболеваний содержится в приложении к постановлению правительства РФ от 30 июля 1994 г. N890. Бесплатно могут выдаваться медикаменты для лечения указанной болезни или любые необходимые препараты», — сообщила Стенякина.

Кроме перечисленных выше категорий, на скидку в 50% или 100% на жизненно важные лекарства могут рассчитывать бывшие несовершеннолетние узники фашизма, пострадавшие от радиации из-за аварий и ядерных испытаний, малочисленные народы Севера, проживающие в сельской местности, а также полные кавалеры орденов Славы, в том числе Трудовой Славы.

Стенякина добавила, что в данный момент половина лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов производится в России, а к 2030 году этот показатель должен вырасти до 90%.

Также доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что для российских пенсионеров доступны различные бесплатные услуги, направленные на поддержку их активности и повышение качества жизни.

В частности, пенсионеры при необходимости имеют право на доставку продуктов и лекарств на дом, а также на помощь в повседневных делах.

Ранее в Госдуме напомнили о некоторых льготах для пенсионеров.

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