Аэропорт Саратова приостановил работу

Аэропорт Саратова временно приостановил работу, введены ограничения на прием и отправку авиарейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения действуют до особого распоряжения. Подробности и причины приостановки работы аэропорта в официальном сообщении не уточняются.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в Росавиации.
В ночь на 17 ноября аэропорты Пензы и Тамбова (Донское) приостановили прием и отправку воздушных судов. Позже воздушные гавани возобновили работу.
План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.
Ранее самолет рейса Киров — Минводы экстренно вернулся в аэропорт вылета.