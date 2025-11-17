Рейс Киров — Минводы экстренно вернулся в аэропорт вылета

Самолет, летевший рейсом Киров — Минеральные Воды, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета спустя полтора часа после взлета. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Кирова — Pro Город».

Инцидент произошел вечером 16 ноября. Самолет снова вылетел из Кирова спустя несколько часов.

«Развернули, в воздухе были минут 30, пилот сказал, что нужно по техническим причинам вернуться в Киров, летали 1,5 часа, сжигали топливо», — рассказал источник.

Другой пассажир рассказал, что причиной неисправности стал незакрытый отсек багажного отделения. Он добавил, что капитан назвал причиной ЧП халатность сотрудников аэропорта Победилово.

До этого самолет, следовавший из Благовещенска в Москву, совершил экстренную посадку в Нижневартовске из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Его доставили в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. Отмечается, что угрозы для жизни мужчины нет.

Ранее в аэропорту Якутска у самолета сломались шасси при посадке.