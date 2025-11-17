Названа возможная причина гибели туристов в Стамбуле

Четверо туристов из Германии, скончавшиеся в стамбульском отеле, могли отравиться фосфидом алюминия, не имеющим антидота. Об этом сообщает телеканал AHaber со ссылкой на данные расследования.

По версии следствия, смертельно опасное вещество могло проникнуть в номер через систему вентиляции после дезинсекции помещений. Власти Турции уже задержали 11 человек по делу о гибели туристов.

«Данное вещество, часто используемое при борьбе с тараканами и клопами, способно при чрезмерном вдыхании легко привести к летальному исходу», — сообщает телеканал.

Ранее в Турции от отравления умер еще один гражданин Германии.