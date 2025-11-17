На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа возможная причина гибели туристов в Стамбуле

AHaber: туристы в Стамбуле могли отравиться фосфидом алюминия без антидота
Shutterstock/Savvapanf Photo

Четверо туристов из Германии, скончавшиеся в стамбульском отеле, могли отравиться фосфидом алюминия, не имеющим антидота. Об этом сообщает телеканал AHaber со ссылкой на данные расследования.

По версии следствия, смертельно опасное вещество могло проникнуть в номер через систему вентиляции после дезинсекции помещений. Власти Турции уже задержали 11 человек по делу о гибели туристов.

«Данное вещество, часто используемое при борьбе с тараканами и клопами, способно при чрезмерном вдыхании легко привести к летальному исходу», — сообщает телеканал.

Трое постояльцев гостиницы в Стамбуле, среди них двое детей, скончались. По предварительным данным, из-за отравления неизвестным веществом. По одной из версий, яд был в кулере с водой, по другой – был распылен на соседнем этаже в ходе дезинсекции. Однако в полиции считают, что эти смерти «подозрительные». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции от отравления умер еще один гражданин Германии.

