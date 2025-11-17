В Турции от отравления умер еще один гражданин Германии

Четвертый член семьи туристов из Германии, которые отравились в гостинице Harbour Suites в Стамбуле, скончался. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер в социальной сети X.

«Госпитализированный из гостиницы отец семьи Сервет Бёджек скончался вслед за двумя детьми и супругой, несмотря на усилия врачей», — написал глава департамента.

14 ноября телеканал NTV сообщил, что четверо граждан Германии отравились уличной едой в Стамбуле, троих из них не удалось спасти. Семья из четырех человек прибыла в Турцию на отдых. Они почувствовали себя плохо в ночь на 12 ноября. Их доставили в местную больницу с подозрением на пищевое отравление. Выяснилось, что они пожаловались на плохое самочувствие вскоре после того, как съели мидии с рисом и кумпиром.

16 ноября NTV сообщил, что турецкие власти опечатали гостиницу Harbour Suites в Стамбуле, в которой серьезно отравилась семья из Германии. По версии СМИ, причиной ухудшения самочувствия гостей мог стать кулер с водой или последствия плохо проведенной дезинсекции. На официальном уровне эта информация не подтверждалась. Владелец отеля в беседе с журналистами утверждает, что с гостиницей все в порядке.

Ранее в Нидерландах десятки человек погибли после приема лекарств из интернет-магазина.