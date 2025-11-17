Уголовное дело возбудили по факту захвата заложника в Первоуральске

Уголовное дело о незаконном лишении свободы возбудили против жителя Первоуральска, который закрылся в квартире и угрожал взрывом гранаты. Об этом рассказали в СУ Следственного комитета России по Свердловской области, передает ТАСС.

«Вечером 17 ноября 2025 года в правоохранительные органы города Первоуральска поступило сообщение о том, что в жилом многоквартирном доме по улице Малышева местный житель незаконно удерживает в квартире женщину, 1978 г. р., создавая угрозу для ее жизни и здоровья. По данному факту следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого сотрудники правоохранительных органов взяли штурмом квартиру, где находился злоумышленник, и задержали его. В этот момент мужчина по какой-то причине был без штанов. Пострадавших в результате происшествия нет.

Инцидент произошел на улице Малышева. По предварительным данным, туда правоохранительные органы прибыли для задержания мужчины, однако тот заперся в квартире, взяв в заложники свою сожительницу.

После этого он стал угрожать подрывом дома, не выдвигая никаких конкретных требований. Жильцов эвакуировали из здания.

Ранее в дом известного рэпера ворвались бандиты и взяли в заложники его мать.