Мужчина взял в заложники женщину и угрожает взорвать подъезд в Первоуральске

В Первоуральске мужчина взял заложника и угрожает устроить взрыв. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Малышева. По предварительным данным, туда правоохранительные органы прибыли для задержания мужчины, однако тот заперся в квартире, взяв в заложники свою сожительницу.

После этого злоумышленник стал угрожать подрывом дома, не выдвигая никаких конкретных требований. Ранее поступала информация о нахождении с ним ребенка, но позже эти сведения оказались опровергнуты.

На месте происшествия проводится эвакуация жильцов. Оперативные службы готовятся к штурму.

До этого мужчина в Дагестане взял в заложницы бывшую жену и ее сестру из-за решения суда о разводе. В ходе переговоров сначала освободили сестру хозяйки дома, а спустя два часа бойцы СОБР приступили к штурму и обезвредили преступника.

Ранее в Чебоксарах подросток-наркоман с ножом взял в заложники мать и брата.