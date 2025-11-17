На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчину, взявшего заложницу и угрожавшего взорвать дом, задержали в Первоуральске

SHOT: в Первоуральске задержали мужчину, взявшего женщину в заложники
true
true
true

В Первоуральске задержали мужчину, который взял заложницу и угрожал взрывом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сотрудники правоохранительных органов взяли штурмом квартиру, где находился злоумышленник, и задержали его — этот момент попал на видео. В этот момент мужчина по какой-то причине был без штанов.

В ходе операции никто не пострадал. В данный момент мотивы злоумышленника выясняются.

Инцидент произошел на улице Малышева. По предварительным данным, туда правоохранительные органы прибыли для задержания мужчины, однако тот заперся в квартире, взяв в заложники свою сожительницу.

После этого злоумышленник стал угрожать подрывом дома, не выдвигая никаких конкретных требований. Жильцов эвакуировали из здания. Одна из местных жительниц рассказала «Газете.Ru», что в ходе подготовки к штурму никто из проживающих в доме не мог попасть домой.

Ранее в Чебоксарах подросток-наркоман с ножом взял в заложники мать и брата.

