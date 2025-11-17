На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В дом известного рэпера ворвались бандиты и взяли в заложники его мать

Мать американского рэпера 6ix9ine оказалась в заложниках во время ограбления
true
true
true
close
Global Look Press

В дом американского рэпера 6ix9ine (Даниэль Эрнандес – настоящее имя) ворвались бандиты. Об этом сообщает TMZ.

Неизвестные с огнестрельным оружием проникли в дом 6ix9ine и взяли в заложники 60-летнюю мать артиста. Рэпер рассказал, что в то время его не было дома. Он проводил прямую трансляцию с блогером Джеком Доэрти.

Полиция города Палм-Бич отправилась к дому артиста из-за обращения местных жителей. Люди позвонили сотрудникам правоохранительных органов из-за четверых мужчин с пистолетами, которые зашли в жилье.

По данным полиции, мать 6ix9ine физически удерживали снаружи, в то время как остальные подозреваемые обыскивали дом. Они требовали наличные и ключи от машины. Бандиты успели уехать до приезда силовиков. На данный момент правоохранительные органы ищут подозреваемых по делу.

В 2022 году Эрнандес прилетал в Москву на хип-хоп-фестиваль несмотря на предупреждения американских властей. Мероприятие отменили за час до начала, и Tekashi выступил сольно. Во время своего концерта в Москве он заявил, что Россия является его вторым домом и он не боится посещать страну.

Ранее сообщалось, что директор Лувра ответит в парламенте на вопросы о безопасности музея.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами