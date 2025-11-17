В дом известного рэпера ворвались бандиты и взяли в заложники его мать

Мать американского рэпера 6ix9ine оказалась в заложниках во время ограбления

В дом американского рэпера 6ix9ine (Даниэль Эрнандес – настоящее имя) ворвались бандиты. Об этом сообщает TMZ.

Неизвестные с огнестрельным оружием проникли в дом 6ix9ine и взяли в заложники 60-летнюю мать артиста. Рэпер рассказал, что в то время его не было дома. Он проводил прямую трансляцию с блогером Джеком Доэрти.

Полиция города Палм-Бич отправилась к дому артиста из-за обращения местных жителей. Люди позвонили сотрудникам правоохранительных органов из-за четверых мужчин с пистолетами, которые зашли в жилье.

По данным полиции, мать 6ix9ine физически удерживали снаружи, в то время как остальные подозреваемые обыскивали дом. Они требовали наличные и ключи от машины. Бандиты успели уехать до приезда силовиков. На данный момент правоохранительные органы ищут подозреваемых по делу.

В 2022 году Эрнандес прилетал в Москву на хип-хоп-фестиваль несмотря на предупреждения американских властей. Мероприятие отменили за час до начала, и Tekashi выступил сольно. Во время своего концерта в Москве он заявил, что Россия является его вторым домом и он не боится посещать страну.

