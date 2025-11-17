В МВД заявили об отсутствии пострадавших из-за мужчины, который угрожал взорвать гранату

Пострадавших от действий мужчины, который угрожал взорвать гранату в доме в Первоуральске, нет. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Гражданин с неадекватным поведением задержан и доставлен в отдел территориального ОВД для допроса. К счастью, никто от его противоправных действий не пострадал», — уточнил он.

Незадолго до этого сотрудники правоохранительных органов взяли штурмом квартиру, где находился злоумышленник, и задержали его. В этот момент мужчина по какой-то причине был без штанов.

Инцидент произошел на улице Малышева. По предварительным данным, туда правоохранительные органы прибыли для задержания мужчины, однако тот заперся в квартире, взяв в заложники свою сожительницу.

После этого он стал угрожать подрывом дома, не выдвигая никаких конкретных требований. Жильцов эвакуировали из здания.

