В Чебоксарах подросток-наркоман с ножом взял в заложники мать и брата

МВД Чувашии сообщило о задержании мальчика с ножом, который напал на семью
В столице Чувашии Чебоксарах 17-летний подросток с ножом взял в заложники мать и брата. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МВД региона.

Юноша пришел домой в неадекватном состоянии, после чего его отец попросил его уйти из дома. Подросток не подчинился и выгнал родителя, после чего продолжал скандалить. Вместе с ним в квартире остались его мать и младший брат. Отец молодого человека вызвал на место происшествия полицейских, однако он отказался идти с ними на контакт и открыть дверь. В какой-то момент мать подростка смогла открыть дверь, до этого или в этот момент он дважды ударил ее ножом по ногам. После этого неадекватного юношу скрутили и принудительно поместили в лечебное учреждение.

Молодой человек уже стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за употребления наркотиков.

До этого в Рязани юноша ограбил пожилого мужчину ради наркотиков.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Вокзальной — молодой человек напал на пожилого мужчину. Злоумышленник ударил его в челюсть и похитил кошелек, в котором было три тысячи рублей.

Ранее молодой человек под наркотиками проткнул глаз и отрезал часть уха знакомому в Мурино.

