Правительство поддержало введение штрафов для мигрантов за отказ от медосмотра

Кабмин поддержал введение штрафов для иностранцев за отказ от медосмотра

Правительство России поддерживает законопроект о введении ответственности для иностранцев за уклонение или отказ от обязанности пройти медосвидетельствование. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство РФ поддерживает законопроект», — сказано в официальном документе.

Как отмечается, новый закон предусматривает выделение в отдельный состав административных правонарушений отказ или уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от прохождения медицинского освидетельствования. Для этих правонарушений предлагается установить меры ответственности в соответствии со статьей 18.11 КоАП (нарушение иммиграционных правил).

15 октября в Минздраве предложили добавить в порядок проведения медицинского освидетельствования иностранцев и лиц без гражданства на наличие гепатитов В и С. Изменения планируется внести с 1 марта 2026 года.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что за первые восемь месяцев прошлого года Федеральная служба судебных приставов выдворила из России около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.

Мигрантам с поддельными правами ГАИ пригрозила уголовной статьей.