На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России обновили порядок обязательного медосвидетельствования для мигрантов

«Ведомости»: мигрантов в России будут проверять на наличие гепатита В и С
true
true
true
close
Depositphotos

В Минздраве предложили добавить в порядок проведения медицинского освидетельствования иностранцев и лиц без гражданства на наличие гепатитов В и С. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проекты изменений.

По данным издания, изменения планируется внести с 1 марта 2026 года.

«Лица, которые въезжают в Россию, будут сдавать анализы на наличие острых гепатитов, а также хронических вирусных гепатитов В и С», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что изменения вносятся для «совершенствования организационных основ и порядка проведения медосвидетельствования».

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Федеральная служба судебных приставов за первые восемь месяцев 2025 года выдворила из России около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.

13 октября зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев заявил, что теперь для выдворения мигрантов не нужно решение суда, а эффективность новой системы покажет время.

Ранее мигрантам с поддельными правами ГАИ пригрозила уголовной статьей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами