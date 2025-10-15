В России обновили порядок обязательного медосвидетельствования для мигрантов

«Ведомости»: мигрантов в России будут проверять на наличие гепатита В и С

В Минздраве предложили добавить в порядок проведения медицинского освидетельствования иностранцев и лиц без гражданства на наличие гепатитов В и С. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проекты изменений.

По данным издания, изменения планируется внести с 1 марта 2026 года.

«Лица, которые въезжают в Россию, будут сдавать анализы на наличие острых гепатитов, а также хронических вирусных гепатитов В и С», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что изменения вносятся для «совершенствования организационных основ и порядка проведения медосвидетельствования».

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Федеральная служба судебных приставов за первые восемь месяцев 2025 года выдворила из России около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.

13 октября зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев заявил, что теперь для выдворения мигрантов не нужно решение суда, а эффективность новой системы покажет время.

Ранее мигрантам с поддельными правами ГАИ пригрозила уголовной статьей.