Володин сообщил о высылке более 35 тысяч мигрантов за нарушение закона

Федеральная служба судебных приставов за первые восемь месяцев 2025 года выдворила из России около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

По его данным, месяц назад, 10 сентября, истек срок пребывания иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц — базу данных о мигрантах, находящихся в России незаконно. Реестр создан в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 года № 260-ФЗ, который был разработан депутатами в ответ на обращения граждан.

С 5 февраля 2025 года в базу заносились иностранцы, у которых отсутствовали документы для миграционного статуса или гражданства, не была оформлена регистрация, нарушались сроки прохождения обязательных процедур (медосвидетельствование, дактилоскопия, фотографирование) либо не продлен патент, разрешение на работу или трудовой договор.

По информации МВД, на 1 сентября в реестре находились 770 тысяч мигрантов, треть из которых — женщины и дети. Для них установлен новый режим высылки, предусматривающий усиленный контроль и ограничение ряда прав. В частности, мигрантам запрещено получать водительские права, управлять транспортом, покупать или продавать автомобили и недвижимость, заключать браки и распоряжаться банковскими счетами.

Иностранцы, не оформившие свой статус, обязаны покинуть страну, сообщив дату, место и маршрут выезда. В противном случае им грозит принудительное выдворение с наложением штрафа и запрет на въезд в Россию на срок минимум пять лет.

По словам Володина, созданная система направлена на упорядочение миграционной сферы и контроль за соблюдением иностранными гражданами российских законов.

Ранее мигрантам с поддельными правами ГАИ пригрозила уголовной статьей.