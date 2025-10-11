Мигрантам с поддельными правами ГАИ пригрозила уголовной статьей

Госавтоинспекция предупредила иностранных граждан об уголовной ответственности за использование поддельных водительских удостоверений, в том числе выданных в странах, из которых они приехали в Россию.

«Госавтоинспекция во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств проводит работу по установлению действительности предъявляемых иностранных национальных водительских удостоверений. Речь идет не только о визуальной экспертизе, но и о полноценной процедуре верификации», — отмечается в сообщении.

Предъявленные права проверяют по серийным номерам, дате выдачи и подлинности учреждения, которое оформило удостоверение. Проверяют российские инспекторы и данные о владельце. Использование поддельных документов в России наказывается по 327 статье Уголовного кодекса РФ, напомнили в Госавтоинспекции.

