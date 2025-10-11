На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мигрантам с поддельными правами ГАИ пригрозила уголовной статьей

Госавтоинспекция пообещала уголовное наказание мигрантам с поддельными правами
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Госавтоинспекция предупредила иностранных граждан об уголовной ответственности за использование поддельных водительских удостоверений, в том числе выданных в странах, из которых они приехали в Россию.

«Госавтоинспекция во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств проводит работу по установлению действительности предъявляемых иностранных национальных водительских удостоверений. Речь идет не только о визуальной экспертизе, но и о полноценной процедуре верификации», — отмечается в сообщении.

Предъявленные права проверяют по серийным номерам, дате выдачи и подлинности учреждения, которое оформило удостоверение. Проверяют российские инспекторы и данные о владельце. Использование поддельных документов в России наказывается по 327 статье Уголовного кодекса РФ, напомнили в Госавтоинспекции.

Ранее покупатель Toyota Camry выстрелил в продавца, потому что машина оказалась аварийной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами