Глава ДНР рассказал о возобновлении подачи электроэнергии

Пушилин: в трех населенных пунктах ДНР возобновлена подача электроэнергии
Пресс-служба Дениса Пушилина

В Донецке, Горловке и Ясиноватой Донецкой народной республики (ДНР) восстановлено электроснабжение после масштабного блэкаута, ставшего результатом ночной атаки украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«На данный момент всем потребителям Горловки и Ясиноватой поданы электроэнергия и тепло. В Донецке все абоненты со светом, на подачу тепла не работают только две котельные», — говорится в сообщении.

По его словам, на момент публикации ситуация с подачей электричества в городе Макеевка более сложная — света по-прежнему нет у части жителей Красногвардейского района. Пушилин предупредил, что в связи с часом пик по потреблению электроэнергии, до 23:00 возможны «веерные отключения».

17 ноября глава ДНР сообщил, что прошлой ночью украинские беспилотники предприняли попытку нанести ущерб объектам энергетической инфраструктуры республики. В результате атаки около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой остались без электричества.

Ранее губернатор Запорожья рассказал о ситуации с электроснабжением после обстрела.

