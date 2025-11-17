На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Запорожья рассказал о ситуации с электроснабжением

Балицкий: электроснабжение в Запорожье полностью восстановят к концу недели
Leo Correa/AP

Полное восстановление электроснабжения Запорожской области ожидается к концу недели, ситуация после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложная. Об этом заявил по итогам оперативного совещания губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«На сегодняшний день ситуация остается сложной, но контролируемой, энергетики работают круглосуточно в полном составе <…> В ближайшие дни ситуация должна быть полностью стабилизирована, к концу недели энергосистема должна быть приведена в нормальное состояние», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, на момент публикации электроснабжения лишены 41 843 абонента в Михайловском, Васильевском и Токмакском муниципальных округах, а также в части Каменско-Днепровского муниципального округа. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, водоснабжение и работа критической инфраструктуры обеспечены, подчеркнул он.

15 ноября украинские дроны атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожской области. Как писал губернатор Балицкий, из-за налета беспилотников проблемы с электроснабжением возникли в городе Днепрорудное и соседних селах.

Ранее в Запорожье рассказали о ситуации со связью в частично обесточенной области.

