Очередную денежную «ловушку» нашли в Подмосковье

Baza: свернутую купюру нашли в игрушках в подмосковном магазине

«Денежную мини-ловушку» обнаружили среди детских игрушек в магазине в поселке Некрасовском, сообщает Baza.

По информации источника, подозрительную находку обнаружили в продуктовом магазине на улице Шоссейной. На полке среди игрушек лежала 100-рублевая купюра, а под ней был некий предмет.

Управляющая магазина вызвала полицию. По прибытии оперативные службы оцепили территорию магазина.

Угроза не подтвердилась, пишет Baza. Находкой оказалась восковая свеча, завернутая в купюру.

Несколько дней назад сообщалось, что житель московского района Митино обнаружил во дворе дома «денежную мину-ловушку».

До этого школьник из Красногорскаобнаружил подобную «ловушку», поднял ее и едва не лишился руки от взрыва. Врачи провели шестичасовую операцию, чтобы спасти ему руку.

Ранее ветеран «Альфы» дал совет родителям в связи с произошедшим в Красногорске.