Во дворе московского ЖК местный житель нашел похожий на денежную ловушку предмет

Mash: в Москве во дворе ЖК нашли нечто похожее на ловушку с деньгами

В Москве сотрудники правоохранительных органов оцепили двор местного жилищного комплекса после сообщения о «денежной ловушке». Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в чат дома ЖК «Мир Митино» местный житель отправил фото скрученной десятирублевой купюры, которую обнаружил недалеко от дома. После этого москвич вызвал полицию.

«Место оперативно оцепили, дорогу и тротуар перекрыли, ждут саперов», – сообщается в публикации.

Как сообщает Telegram-канал Baza, угроза взрыва не подтвердилась.

Несколько дней назад школьник едва не лишился руки после того, как схватился за подобную ловушку. Он заметил на земле сверток с десятирублевой купюрой. Мальчик решил поднять ее, но последовал взрыв.

В результате пострадавший получил серьезные травмы. Медики в течение шести часов пытались восстановить школьнику руку. Ситуация усложнялась тем, что ткани серьезно разорвало. Вторую руку школьнику также повредило.

