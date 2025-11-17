На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Московской области охранники подстанции хотели получить премию при помощи тротила

Mash: охранники заложили тротил на подстанции ради премии за ее обнаружение
true
true
true
close
Telegram-канал Mash

Охранники подстанции Медведевская в Московской области заложили тротиловую шашку возле подстанции, чтобы заработать премию за ее обнаружение. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации Mash, начальник охраны и два его подчиненных нашли взрывчатку, привязали ее к трубе, а потом якобы нашли и вызвали спецслужбы, которые обезвредили находку.

Однако стать героями у них не получилось — сотрудников подстанции вычислили и задержали. В понедельник их арестуют по статье о незаконном хранении или приобретении взрывчатки.

Вечером 11 ноября в Красногорске ребенку оторвало часть пальцев в результате взрыва. Девятилетний мальчик шел с тренировки, когда заметил на земле небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. При попытке поднять находку произошел взрыв, который нанес ребенку тяжелые травмы.

Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье о покушении на жизнь ребенка.

Ранее самолет совершил экстренную посадку после слов пассажира, что в багаже его жены бомба.

