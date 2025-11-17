На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Философ высказался о «русском следе» в деле Эпштейна

Дугин рассказал, что его имя упоминалось в переписке Эпштейна с Бэнноном
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в эфире своей авторской программы на радио Sputnik рассказал, что его имя упоминалось в переписке скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна и бывшего советника президента США Стива Бэннона.

«Где-то в переписке Эпштейна с Бэнноном мое имя упоминалось. Конечно, не как участника», — отметил философ.

По словам Дугина, он был лично знаком с Бэнноном и даже встречался с ним до 2014 года. Философ заявил, что экс-советник американского лидера «что-то обсуждал» с Эпштейном относительно него, однако он не знает, что именно.

Философ также прокомментировал попытки связать его имя с различными теориями заговора, отметив, что «русского следа» в деле Эпштейна обнаружить не удалось.

До этого конгрессмен Томас Масси в эфире телеканала ABC сообщил, что имена как минимум 20 известных людей, возможно, причастных к преступлениям, есть в закрытой части файлов финансиста Джеффри Эпштейна. Масси уточнил, что среди них политики, миллиардеры, кинопродюсеры, которые замешаны в уголовных преступлениях, но не попали под следствие.

12 ноября демократы в конгрессе США обнародовали три письма Эпштейна, из которых следует, что американский лидер Дональд Трамп мог знать о его сексуальных преступлениях. В Белом доме публикацию назвали политической манипуляцией и попыткой отвлечь внимание от повестки конгресса.

Ранее в переписке Эпштейна нашли «секс-компромат» на Трампа, с которым может быть знаком Путин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами