В США рассказали, что в закрытых файлах Эпштейна нашли имена известных людей

Имена как минимум 20 известных людей, возможно, причастных к преступлениям, есть в закрытой части файлов скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил республиканский конгрессмен Томас Масси телеканалу ABC.

«Мне не нужно гадать, что в этих файлах. Я разговаривал с выжившими через их адвоката, и мы знаем, что в этих файлах фигурируют как минимум 20 человек. Среди них политики, миллиардеры, кинопродюсеры, которые замешаны в уголовных преступлениях, но не попали под следствие», — заявил он.

До этого американский сенатор-демократ Крис Мерфи рассказал, что президент США Дональд Трамп «глубоко обеспокоен» ситуацией вокруг публикации файлов Джеффри Эпштейна и находится в «состоянии паники», поскольку в документах упоминается его имя.

12 ноября демократы в конгрессе США обнародовали три письма финансиста, из которых следует, что американский лидер мог знать о его сексуальных преступлениях. В Белом доме публикацию назвали политической манипуляцией и попыткой отвлечь внимание от повестки конгресса.

