На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, что в закрытых файлах Эпштейна нашли имена известных людей

В закрытой части файлов Эпштейна есть имена как минимум 20 известных людей
close
AP

Имена как минимум 20 известных людей, возможно, причастных к преступлениям, есть в закрытой части файлов скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил республиканский конгрессмен Томас Масси телеканалу ABC.

«Мне не нужно гадать, что в этих файлах. Я разговаривал с выжившими через их адвоката, и мы знаем, что в этих файлах фигурируют как минимум 20 человек. Среди них политики, миллиардеры, кинопродюсеры, которые замешаны в уголовных преступлениях, но не попали под следствие», — заявил он.

До этого американский сенатор-демократ Крис Мерфи рассказал, что президент США Дональд Трамп «глубоко обеспокоен» ситуацией вокруг публикации файлов Джеффри Эпштейна и находится в «состоянии паники», поскольку в документах упоминается его имя.

12 ноября демократы в конгрессе США обнародовали три письма финансиста, из которых следует, что американский лидер мог знать о его сексуальных преступлениях. В Белом доме публикацию назвали политической манипуляцией и попыткой отвлечь внимание от повестки конгресса.

Ранее в США призвали опального принца Эндрю дать показания против его друга Эпштейна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами