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Россиянка напала на сотрудников управляющей компании, которые пришли отключать ей свет

В Краснодаре должница распылила перцовку в сотрудников управляющей компании

Жительница Краснодара напала на сотрудников управляющей компании с газовым баллончиком, когда они пытались отключить ей свет за долги. Об этом сообщается в Telegram-канале «Поселок Российский Краснодар».

Инцидент произошел в многоэтажке по Ленинскому переулку. Сотрудники управляющей компании пришли к собственнице квартиры, которая длительное время не оплачивала счета за электричество. Женщина задолжала за электроэнергию 88 тысяч рублей.

Сотрудников УК она залила из перцового баллончика. По словам руководства управляющей компании, местная жительница на протяжении нескольких лет запугивает жильцов дома, использует газовый баллончик и электрошокер. Потерпевшие намерены обратиться в правоохранительные органы и надеются, что их просьбу о помощи заметят в СК России.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае трое пенсионеров устроили драку с сотрудниками коммунальной службы из-за кабеля, который тянули в подвал дома. Они напали на электриков, не дав им подключить к щитку в подъезде провод, который тянулся от строящегося рядом ЖК. Чье распоряжение выполняли коммунальщики — неизвестно, пенсионеры отобрали у них кабель.

Ранее сибиряк подрался с тестем, напал на полицейского с бруском и получил пулю в ногу.

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