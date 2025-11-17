На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре

Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому бюджетники-медики обязаны заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Данный закон направлен на улучшение ситуации с кадровым обеспечением в системе здравоохранения РФ.

Согласно закону, выпускники медицинских вузов должны будут отработать до трех лет с наставником в медучреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования (ОМС). В случае невыполнения обязательств выпускникам ординатуры придется возмещать затраты на обучение.

11 ноября первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга сообщил, что в России усовершенствуют систему наставничества и целевого обучения в медвузах. Документ, принятый нижней палатой парламента в третьем чтении, имеет два ключевых направления — качество образования и практических навыков через институт наставничества, а также решение проблемы дефицита медицинских работников через совершенствование целевого обучения.

10 октября доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов выразил мнение, что решить проблему кадрового обеспечения только при помощи целевого обучения студентов медицинских вузов не удастся. По его мнению, для стимулирования молодых специалистов важнее повышать оклады в государственных медицинских учреждениях в регионах.

Ранее Минобрнауки ввело новые требования для целевых мест в вузы.

