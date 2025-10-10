В России оценили, поможет ли целевое обучение медиков устранить нехватку кадров

Целевое обучение студентов медицинских вузов не поможет устранить проблему нехватки кадров в России. Об этом «Москве 24» заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он отметил, что студентам придется соглашаться на подписание договоров целевого обучения, поскольку стоимость учебы остается высокой.

«Однако важно учитывать и другой момент. Часть студентов будет учиться на платной основе, поэтому решить проблему кадрового обеспечения только за счет этой меры не удастся», — предупредил Сафонов.

По его мнению, для стимулирования молодых специалистов важнее повышать оклады в государственных медицинских учреждениях в регионах.

8 октября Госдума в первом чтении одобрила заключение обязательных целевых контрактов для медиков-бюджетников. Инициатива предусматривает, что студенты должны будут заключить такие договоры в течение первого года учебы. В случае неисполнения обязательств со стороны как студента, так и заказчика, предусмотрены штрафы. Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что задача закона — решить проблему дефицита кадров. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с «Газетой.Ru» назвал меру вынужденной из-за нехватки денег на социальную поддержку врачей.

Ранее врачи заявили о рисках целевого обучения студентов-бюджетников.