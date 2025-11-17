На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе ограбили магазин Louis Vuitton

ANSA: в Риме ограбили магазин Louis Vuitton
close
Jeff Chiu/AP

В центре Рима в магазине Louis Vuitton произошла крупная кража. Об этом сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что не менее трех злоумышленников в масках протаранили на автомобиле металлические рольставни и проникли в складское помещение магазина.

По данным агентства, из помещения был вынесен весь товар. Инцидент произошел ночью 17 ноября, в данный момент на месте работают следователи и полицейские. ANSA пишет, что ущерб только предстоит оценить.

3 ноября сообщалось об ограблении ювелирного магазина Swarovski на €200 тыс. в Париже. О произошедшем узнали только утром, когда один из сотрудников магазина пришел открывать бутик и обнаружил взломанную дверь и разбитые витрины.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции изъяли более 300 кг драгоценных металлов у грабителей, напавших на лабораторию завода Pourquery Laboratory в Лионе. Инцидент произошел 30 октября. Предположительно, что грабители, приехавшие на автомобиле с мигалкой, выбили два окна в лаборатории с помощью взрывчатки. Злоумышленники были вооружены. В результате нападения пять работников завода получили ранения.

Ранее СМИ назвали ошибки грабителей Лувра, которые помогли полиции их задержать.

