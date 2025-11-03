На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Париже произошло очередное крупное ограбление

Ювелирный магазин Swarovski ограбили в Париже на €200 тысяч
Shutterstock

Спустя две недели после кражи королевских украшений из Лувра преступники взломали бутик Swarovski и похитили украшения и часы на сумму около €200 тысяч. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным полиции, сигнализация в ювелирном магазине не сработала, а камеры наблюдения не зафиксировали злоумышленников.

Произошедшее обнаружили только утром, когда один из сотрудников магазина пришел открывать бутик и нашел взломанную дверь и разбитые витрины.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции изъяли более 300 кг драгоценных металлов у грабителей, напавших на лабораторию завода Pourquery Laboratory в Лионе. Инцидент произошел 30 октября. Предположительно, что грабители, приехавшие на автомобиле с мигалкой, выбили два окна в лаборатории с помощью взрывчатки. Злоумышленники были вооружены. В результате нападения пять работников завода получили ранения.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и в течение нескольких минут украли драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. После происшествия Лувр на протяжении трех дней был закрыт для посещения. 25 октября были арестованы двое подозреваемых, а вечером 29 октября — еще пятеро. Одного из них освободили после допроса.

Ранее СМИ назвали ошибки грабителей Лувра, которые помогли полиции их задержать.

