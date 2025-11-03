На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция Франции изъяла у грабителей завода по обработке золота драгметаллы на €28 млн

AFP: полиция изъяла более 300 кг драгметаллов у грабителей лаборатории в Лионе
Sarah Meyssonnier/Reuters

Сотрудники полиции изъяли более 300 кг драгоценных металлов у грабителей, напавших на лабораторию завода Pourquery Laboratory в Лионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP).

По данным прокурора Лиона, грабители смогли унести драгметаллов на сумму €28 млн. Все украденное было обнаружено в ходе обыска в квартире у одного из участников нападения.

Всего по данному делу было задержано шесть человек в возрасте от 30 до 40 лет, среди них одна женщина. В настоящее время им уже предъявлены обвинения в создании организованной преступной группировки и грабеже с применением насилия.

Об ограблении лаборатории 2 ноября сообщило издание Le Progres. Инцидент произошел 30 октября. Предположительно, что грабители, приехавшие на автомобиле с мигалкой, выбили два окна в лаборатории с помощью взрывчатки. Злоумышленники были вооружены. В результате нападения пять работников завода получили ранения.

Ранее юрист назвал ошибки, которые допустили французские власти в охране Лувра.

