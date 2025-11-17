На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Рособрнадзоре попросили не пугать детей работой дворника

Глава Рособрнадзора Музаев призвал не пугать детей работой дворника
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал родителей не пугать детей работой дворника в случае несдачи экзаменов, так как это плохая мотивация. Фрагмент его выступления на встрече с родителями школьников в национальном центре «Россия сегодня» опубликовал Telegram-канал RT.

«Это не мотивация, когда родитель говорит: я знаю, ты провалишь, будешь работать дворником... Это абсолютно не мотивация. Она часто приводит к ненужным трагедиям в семьях», — сказал он, призвав родителей не использовать подобные аргументы.

Музаев подчеркнул, что ребенку нужно показать свое доверие и готовность принять любой результат.

Глава ведомства также рассказал, что право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ в 2026 году сохранится, такая возможность станет постоянной.

До этого сообщалось, что с августа количество вакансий для дворников в России увеличилось на 32%. Средняя зарплата уборщиков территорий выросла на 38% за год, до 42,3 тыс. рублей.

Ранее депутат призвал устраивать подростков рабочими, а не артистами.

