Российский депутат призвал устраивать подростков рабочими, а не артистами

Российских подростков, желающих найти подработку, лучше всего устраивать на рабочие специальности, а не брать на работу артистами, считает депутат Саратовской гордумы Виктор Марков. Так он прокомментировал сообщение о том, что минувшим летом в городе подростки работали, в том числе, артистами и концертными исполнителями, передает sarinform.ru.

Как сообщил на заседании комитета гордумы по местному самоуправлению председатель комитета по труду и социальному развитию мэрии Максим Михайловский, всего за лето 2025 года в Саратове трудоустроили 340 подростков 14-18 лет, хотя изначально по профильной муниципальной программе, рассчитанной на 2025-27 годы, планировалось обеспечить подработкой 313 человек. Всего на реализацию этой программы выделили 10,6 млн рублей, за три года планируется трудоустроить 849 подростков при поддержке присоединившихся к проекту 85 муниципальных учреждений.

Зарабатывают, по его данным, дети в среднем чуть больше 6 тыс. рублей в месяц, добавил Михайловский.

«Ребята в основном работали артистами, концертными исполнителями, уборщиками служебных помещений, дворниками, разнорабочими, подсобными рабочими, рабочими по благоустройству», – рассказал спикер, уточнив, что артистами дети работали в городском доме культуры национального творчества.

Комментируя эту информацию, Марков раскритиковал решение принимать подростков артистами, заявив, что нужно активнее продвигать их на рабочие специальности, так как в будущем это принесет больше пользы.

Напомним, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов отмечал в беседе с «Газетой.Ru», что российское законодательство предусматривает специальные нормы, регулирующие занятость лиц моложе 18 лет, которые обязательны как для работодателей, так и для самих молодых работников и их родителей. Так, самостоятельное трудоустройство разрешено с 16 лет. В возрасте 14–15 лет подростки могут работать в свободное от учебы время, но только с письменного согласия одного из родителей (законного представителя).

Кроме того, для молодежи установлены строгие временные рамки в режиме работы: не более 24 часов в неделю для лиц младше 16 лет и не более 35 часов — для работников 16–18 лет.

