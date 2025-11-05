На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд завершил следствие по делу экс-замгубернатора Ростовской области

По делу бывшего замгубернатора Ростовской области Кушнарева завершено следствие
true
true
true
close
Александр Блотницкий/РИА Новости

Суд завершил судебное следствие по делу бывшего заместителя губернатора, министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в хранении оружия и получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, в конце апреля Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела Кушнарева по существу. 5 ноября подсудимый закончил давать показания. Далее суд переходит к прениям.

Как выяснило следствие, октябре 2024 года Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории Ростовской области, выполняемых по госконтрактам.

Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области. 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан и впоследствии арестован. Кроме того, по версии следствия, в ноябре 2024 года он незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки «Кольт» и патроны к нему, которые хранил в своем доме без соответствующего разрешения. 20 октября Кушнарев признал вину по делу о хранении оружия.

5 ноября прокурор ходатайствовал суд признать Кушнарева виновным по всем статьям и приговорить к 14 годам лишения свободы.

Ранее с ростовского экс-замгубернатора и его жены взыскали более ста миллионов рублей.

